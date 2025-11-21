Медведчук заявил, что уехавшие в Россию украинцы хотят воссоединения обеих стран

Украинцы, переехавшие в Россию, хотят не вернуться на Родину, а чтобы оставшиеся жители их государства стали частью страны. Такое мнение выразил председатель совета движения «Другая Украина», бывший глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в беседе с РИА «Новости» .

«Я очень сомневаюсь в том, что те, которые выехали в Россию, вернутся в Украину. Я думаю, они больше хотят и мечтают о том, чтобы оставшиеся украинцы тоже вошли в состав России», — сказал политик.

Ранее Медведчук заявил, что коррупционный скандал с участием близкого окружения президента Владимира Зеленского не свергнет главу государства с поста. По его словам, в стране не осталось политических и общественных сил, которые могли бы возглавить вероятные протесты — после победы на выборах Зеленский избавился от 11 партий.