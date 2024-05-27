Медведчук по просьбе Чехии попал под санкции

В отношении бывшего председателя украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и экс-главы ее молодежного крыла Артема Марчевского ввели санкции. Власти Евросоюза объявили об этом в соцсети X.

«По предложению Чехии в санкционный список ЕС добавлены три структуры, работающие на Кремль. Все ограничения, ранее введенные Чехией, теперь действуют во всех 27 государствах-членах ЕС», — заявили в пресс-службе.

Под санкции попали чешский сайт Voice of Europe, политики Медведчук и Марчевский. Последних назвали пророссийскими бизнесменами, а СМИ — «инструментом пропаганды». Им запретили въезд и транзит через страны Евросоюза, а также заморозили их средства.

В мае Япония и Канада расширили антироссийские санкции. Совет Евросоюза обязал депозитарии переводить часть прибыли от замороженных активов России на помощь Украине. Президент Владимир Путин заявил, что рестрикции создали новые возможности для развития страны.