Медведчук: США не будут похищать Зеленского, потому что он уже сдал страну

США не станут похищать украинского президента Владимира Зеленского, потому что он уже полностью сдал страну во внешнее управление. Об этом ТАСС заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский, в отличие от Николаса Мадуро, сдал страну во внешнее управление и отдал ресурсы, всячески заискивает перед Дональдом Трампом. Зачем американскому президенту его похищать?» — задал он риторический вопрос.

Медведчук констатировал, что после перепалки с Трампом в Белом доме Зеленский старается всячески угождать американскому президенту.

До этого Медведчук предрек, что мир на Украине не наступит в 2026 году, так как невозможно вернуться к порядкам доконфликтного времени. Политик констатировал, что в США, Европе и Украине еще сильна «партия войны», которая изо всех сил стремится к открытому противостоянию с Россией.