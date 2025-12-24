Медведь ворвался в школу и утащил ребенка

В индийском штате Уттаракханд медведь ворвался в школу во время занятий и попытался утащить ребенка из класса. Об этом сообщило издание The Star .

«Медведь вытащил из класса ученика шестого класса средней школы имени Харишанкара и бросился в сторону близлежащего леса. Однако благодаря оперативной и смелой реакции учителей и учеников медведю пришлось отпустить ребенка», — написали журналисты.

Мальчик получил множественные травмы. Его нашли в кустах. Сотрудники школы, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что паника возникла, как только медведя увидели на территории кампуса. Двери классов закрыли, но свирепый хищник ломился в них.

Испуганные ученики прятались в комнатах, пока медведь пытался выломать одну из дверей. В конце концов ему удалось вытащить мальчика из класса.

Сотрудники рассказали, что быстрая реакция других учеников и учителей, подбежавших к медведю, отпугнула его. Зверь убежал, оставив раненого ребенка.

«Мы не можем понять, почему администрация до сих пор не приняла решительных мер для защиты учеников. Аналогичное нападение произошло всего несколько дней назад в другом районе. <… > Все в ужасе», — сказал один из учителей.

Ранее леопард напугал постояльцев отеля в Индонезии. Хищник поджидал вернувшихся с прогулки туристов рядом с одним из номеров гостиницы в Бандунге. Оказалось, что он сбежал из зоопарка.