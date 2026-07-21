Медведь растерзал двух пожилых туристов в Канаде

В середине июля 70-летние Джей и Деб Макдональд отправились на рыбалку на озеро Мактавиш. Через некоторое время супруги перестали отвечать на звонки родственников и те забили тревогу. Полиция начала поиски.

Поисковики обнаружили два растерзанных Тела. Останки Джея нашли на берегу водоема, тело Деб — возле домика, где они остановились на отдых. Полиция установила, что на людей напал медведь. Через несколько дней животное удалось выследить и ликвидировать.

Правоохранители пока официально не подтвердили, что обнаруженные останки принадлежат супругам Макдональд, хотя их уже опознали родственники.

В Индии медведица с детенышами покалечила молодую женщину в тигровом заповеднике Паламу. Индианка с мужем хотели сократить путь и пошли через лес в темноте. Медведица напала, запщищая детеныша.