Мединский заявил, что Украина могла подписать мирный договор еще зимой 2022 года

Украинская сторона могла заключить с Россией мирный договор еще 28 февраля 2022 года, если бы власти республики имели возможность принимать решения самостоятельно. Об этом в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу заявил помощник российского президента Владимир Мединский.

Он отметил, что в 2022 году условия для мирного соглашения были более мягкими. Российская сторона требовала отказа от вступления Украины в Североатлантический альянс и размещения иностранных баз не ее территории. Также в перечень условий входило признание итогов референдума в Крыму.

«Я им говорил: будьте как Австрия. Прекрасная, процветающая страна. Пусть у вас будет армия, как у Австрии. Пожалуйста», — добавил Мединский.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что еще один раунд переговоров с Украиной обсуждается, но точного понимания этого вопроса пока нет. Следующая встреча дипломатов может состояться в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.