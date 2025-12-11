Среди украинских чиновников еще остались те, кто готов к диалогу и согласен на компромиссное решение. Об этом сообщил помощник президента России, глава делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский, передало РИА «Новости» .

Он обратил внимание, что позиция авторитетных представителей власти сформироваться задолго до прихода в администрацию нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

«Есть даже среди них те, с кем, в принципе, можно разговаривать. Они слышат какую-то аргументацию и готовы найти компромиссное решение», — подчеркнул помощник президента.

Ранее на Украине объяснили, почему президент Зеленский медлит с назначением главы своего Офиса.