Мединский предложил провести исторический ликбез для Каллас

Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский готов провести персональный исторический ликбез для главы европейской дипслужбы Каи Каллас. Об этом он заявил в Telegram-канале .

Таким образом Мединский прокомментировал слова дипломата о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран. Он рекомендовал Каллас ознакомиться с «Рассказами из русской истории».

«Также готов при случае провести персональный ликбез по истории для дамы, приятной во всех отношениях, кроме пробелов в исторических знаниях», — написал Мединский.

Он с иронией добавил, что поддерживать уровень советского образования в Эстонии, когда Кая училась, было уже непросто.

Официальный МИД России Мария Захарова после заявления Каллас посоветовала вызвать ей санитаров.