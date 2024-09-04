«Вечный двигатель» санкций против России нашли в Европе

Группа европейских профильных юристов призвала отказаться от «вечного двигателя» антироссийских санкций. Эксперты направили письмо с этим предложением институтам Евросоюза. С текстом документа ознакомился РБК.
По мнению юристов, Евросоюз сам снижает эффективность и легитимность антироссийских ограничений из-за непрерывности их введения. Это явление они назвали «вечным двигателем», который не приносит желаемых результатов.
Документ подписали представители 14 юридических компаний из Европы. Среди экспертов оказались и специалисты, представляющие интересы попавших под рестрикции бизнесменов-россиян.