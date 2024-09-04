«Вечный двигатель» санкций против России нашли в Европе

РБК: европейские юристы назвали незаконным механизм санкций против России

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Группа европейских профильных юристов призвала отказаться от «вечного двигателя» антироссийских санкций. Эксперты направили письмо с этим предложением институтам Евросоюза. С текстом документа ознакомился РБК.

По мнению юристов, Евросоюз сам снижает эффективность и легитимность антироссийских ограничений из-за непрерывности их введения. Это явление они назвали «вечным двигателем», который не приносит желаемых результатов.

Документ подписали представители 14 юридических компаний из Европы. Среди экспертов оказались и специалисты, представляющие интересы попавших под рестрикции бизнесменов-россиян.

Власти ЕС ввели в общей сложности 14 пакетов санкций против России. В июле их действие продлили до конца января 2025 года.

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