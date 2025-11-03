Мazda утратила право на выкуп своих активов в России

Японская компания Mazda не сможет выкупить свою 50-процентную долю в предприятии во Владивостоке, поскольку не воспользовалась правом в положенный срок. Об этом сообщил Reuters ее бывший российский партнер «Соллерс».

Такая возможность была у Mazda, по данным источника, до октября 2025 года.

«Группа „Соллерс“ не получала от Mazda каких-либо предложений либо запросов, касающихся реализации опциона, и в текущей ситуации мы не видим в этом никакой надобности», — подчеркнули в компании.

Принадлежащий совместному предприятию с Mazda завод во Владивостоке перезапустили два года назад. Теперь там производят междугородние и туристические автобусы Sollers.

В середине сентября российские автоконцерны «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» были внесены в санкционный список OFAC Минфина США.