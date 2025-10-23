Евросоюз включил АвтоВАЗ в санкционный список

ЕС ввел санкции против АвтоВАЗа и его президента Максима Соколова. Об этом сообщили в постановлении совета объединения, опубликованном в официальном журнале Европейского союза.

Судя по документу, экономические ограничения вступят в силу с 24 октября 2025 года. Меры ввели в рамках 19-го пакета антироссийских санкций.

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас рассказала, что целью новых ограничений стали российские банки, криптобиржи, а также компании в Индии и в Китае. По ее словам, объединение будет ограничивать передвижение российских дипломатов, чтобы якобы противостоять попыткам дестабилизации.

Ранее антироссийские санкции ввела Великобритания. Королевство объявило о рестрикциях, которые затронули энергетические компании «Лукойл» и «Роснефть». Всего под санкции подпали 90 организаций и объектов, в том числе индийская Nayara. Руководство Великобритании назвало пакет самым масштабным.