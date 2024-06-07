Матвиенко увидела «нехорошие тренды» в речи западных политиков о России

Матвиенко заявила об использовании Россией всего арсенала при появлении угроз

Возникновение реальной угрозы суверенитету и безопасности России позволит использовать весь имеющийся в наличии арсенал вооружений, включая ядерный. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что такие нормы содержатся в военной доктрине России.

«Если будет серьезная угроза нашей безопасности, суверенитету, конечно, мы будем использовать весь арсенал, все возможности, это справедливо», — подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что на использование ядерного оружия Россия не пойдет, если не увидит угрозы своего полного уничтожения.

Спикер Совета Федерации заявила, что ощущения развертывания ядерной войны у нее нет, но западные политики, заявляющие о постоянной «угрозе» со стороны России, формируют «нехорошие тренды».

Президент России Владимир Путин в ходе общения с руководителями международных агентств заявил, что обвинения в том, что страна «размахивает ядерной дубинкой», не имеют под собой никаких оснований. При этом он подчеркнул, что западным странам не стоит накалять ситуацию до предела, чтобы не провоцировать Россию на реальный шаг.