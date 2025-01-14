Вины России в прекращении сотрудничества страны с Евросоюзом нет. А европейские государства оказались из-за этого в минусе, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с вице-спикерами парламента Словакии Андреем Данко и Тибором Гашпаром.

«К сожалению, сотрудничество с Евросоюзом, которое было очень активным, многоотраслевым и многонаправленным, прервалось не по нашей вине, в ущерб своим национальным интересам, европейским государствам», — процитировали ее «Известия».

В данный момент в Европе, добавила Матвиенко, начали понимать, что прежде всего важно заботиться о собственных интересах, а не заниматься обслуживанием геополитических и экономических амбиций других государств.

Она также с уважением отозвалась о проводимой премьер-министром Словакии Робертом Фицо политике, которая направлена на отстаивание интересов страны и ее граждан.

Несколько дней назад российский лидер Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Фицо в Кремле. Одной из тем беседы стал транзит российского газа.