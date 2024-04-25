Матвиенко призвала создать условия для возвращения россиян на родину | 360°

Мир 25 апреля 2024, 08:25 Матвиенко призвала создать условия для возвращения россиян на родину Матвиенко: надо помогать возвращаться россиянам, не выступавшим против страны РИА «Новости»

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Необходимо создать условия для возвращения тех россиян, которые уехали из страны, но не вступали против родины. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА «Новости».

Она отметила, что продолжающих «хаять» Россию и вредить ей нужно привлечь к ответственности, если они вернутся. По ее мнению, такие вещи нельзя прощать.

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При этом есть и другие россияне, которые по разным причинам уехали заграницу. Они остаются гражданами страны. Таких людей Россия всегда ждет домой, подчеркнула сенатор.

«Надо создать условия для их возвращения. <…> И они должны понимать, что где бы они ни находились, они находятся под защитой своего государства, потому что они граждане России», — высказалась Матвиенко.

Она привела в пример километровые очереди в российских посольствах и консульствах, которые образовались во время выборов президента РФ в марте. Спикер Совфеда также напомнила, что некоторые соотечественники вынуждено остались за границей после развала СССР.

Матвиенко затронула тему укрупнения российских регионов. По ее словам, эти вопросы регулярно обсуждаются на экспертном уровне.