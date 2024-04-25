Матвиенко призвала создать условия для возвращения россиян на родину | 360°

25 апреля 2024, 08:25
Матвиенко призвала создать условия для возвращения россиян на родину
Матвиенко: надо помогать возвращаться россиянам, не выступавшим против страны
Необходимо создать условия для возвращения тех россиян, которые уехали из страны, но не вступали против родины. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА «Новости».
Она отметила, что продолжающих «хаять» Россию и вредить ей нужно привлечь к ответственности, если они вернутся. По ее мнению, такие вещи нельзя прощать.
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При этом есть и другие россияне, которые по разным причинам уехали заграницу. Они остаются гражданами страны. Таких людей Россия всегда ждет домой, подчеркнула сенатор.
«Надо создать условия для их возвращения. <…> И они должны понимать, что где бы они ни находились, они находятся под защитой своего государства, потому что они граждане России», — высказалась Матвиенко.
Она привела в пример километровые очереди в российских посольствах и консульствах, которые образовались во время выборов президента РФ в марте. Спикер Совфеда также напомнила, что некоторые соотечественники вынуждено остались за границей после развала СССР.
Матвиенко затронула тему укрупнения российских регионов. По ее словам, эти вопросы регулярно обсуждаются на экспертном уровне.
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