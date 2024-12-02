Матвиенко оценила возможность возобновления переговоров Совфеда и американского сената

Матвиенко: условий для контактов сената США и Совфеда нет

В настоящее время условия для полноценных контактов между Советом Федерации и сенатом США отсутствуют. Об этом «Аргументам и фактам» сообщила спикер верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко.

«Сейчас нет условий для возобновления полноценных переговоров между Советом Федерации и сенатом США. Хотя они могли бы быть полезны при определенных обстоятельствах», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что США должны показать свой конструктивный настрой и отказаться от практики введения санкций против парламентариев. По ее оценке, такой шаг со стороны администрации Дональда Трампа мог бы стать свидетельством серьезных намерений.

Ранее глава Совфеда призвала не раскручивать «завышенные ожидания» от победы Трампа на выборах президента США. Она напомнила, что практическая жизнь отличается от предвыборных обещаний.