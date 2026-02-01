Матрос захваченного танкера назвал бандитскими действия военных США

Матрос танкера Marinera Максим Карпенко заявил, что американские военные вели себя по-бандитски после захвата судна в Северной Атлантике. Слова моряка привел телеканал «Звезда» .

По его словам, телефоны у моряков забрали, а на просьбы не отвечали.

«Я просил связаться с консулом — мне отказывали. Просил таблетку, у меня проблемы со сном начались на нервной почве — тоже игнорировали. <...> В туалет ходили под дулом автомата», — сказал Максим Карпенко.

Он также рассказал, что за танкером сначала шел один военный корабль, затем появились еще два. Позже, по словам моряка, с вертолетов на борт высадились американские и британские военные.

«Сели по каютам, капитан сказал открыть дверь и поднять руки. Потом наручники. Мордой в пол всех, 20 дней просидели в камбузе», — добавил Карпенко.

Танкер Marinera, шедший под российским флагом, захватили 7 января в Северной Атлантике. До этого судно около двух недель преследовала береговая охрана США. Американская сторона связала это с предполагаемым нарушением санкционного режима и перевозкой венесуэльской нефти.