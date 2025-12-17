Россиянин застрелил супругу и выбросил расчленные останки в реку

Подозреваемого в убийстве и расчленении трупа жены задержали в Волгограде

Волгоградские следователи забрали на допрос местного жителя, подозреваемого в убийстве жены и расчленении ее трупа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, в минувшее воскресенье, 14 декабря, в ходе ссоры с женой подозреваемый выстрелил ей в голову из травматического пистолета, который хранил незаконно.

Труп мужчина распилил на части и избавился от останков, выбросив их в реку и оставив на пустыре около гаражного кооператива.

Через два дня подозреваемый сам пришел в полицию и написал заявление об исчезновении жены. По его словам, она ушла из дома и не вернулась.

Криминалисты в ходе проверки установили, что заявитель сам расправился с супругой и избавился от трупа. Следователи завели уголовное дело об убийстве. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.

Правоохранители отправили ходатайство в суд для ареста подозреваемого.

