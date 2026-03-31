Мать троих детей погибла на конвейерной ленте на лесопилке во Вьетнаме

Работница лесопилки погибла во время работы на конвейерной ленте. Подробности рассказали в издании Need To Know .

ЧП произошло 22 марта в деревне Трайой, коммуна Чыонгшон. Женщина работала на конвейере, который поставлял древесину в измельчитель. Работница неожиданно упала на ленту и ее затянуло в измельчитель. Стоявшая рядом коллега пыталась вытащить женщину, но не смогла.

Погибшей был 41 года, у нее остались муж и трое детей. Женщина была основным кормильцем семьи, муж работает разнорабочим, двое их детей учатся в университете, а младший еще в школе. Местные власти и общественные организации выделили семье в качестве финансовой поддержки 17 миллионов донгов.

На Камчатке в конце прошлого года в пекарне произошло ЧП. Тестораскаточная машина оторвала руку молодому пекарю, конечность пришлось ампутировать.