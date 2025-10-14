Мать освобожденного ХАМАС уроженца Донбасса поблагодарила Путина
Уроженец Донбасса Максим Харкин, освобожденный из плена ХАМАС, выжил благодаря президенту России Владимиру Путину. Об этом ТАСС рассказала мать бывшего пленника Наталья.
«Максим выжил в тех условиях, <…> вернулся благодаря президенту России. Помогли тут уже все, кто мог», — подчеркнула она.
Бывший лидер США Джо Байден похвалил команду Дональда Трампа за достижение соглашения о прекращении огня в Газе. Он отметил, что путь к этому был непростым, и администрация Байдена «неустанно работала над возвращением заложников домой».
Накануне ХАМАС освободил 20 заложников, удерживаемых в анклаве с октября 2023 года. Израиль отпустил на волю 1718 палестинских заключенных.