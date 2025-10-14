Уроженец Донбасса Максим Харкин, освобожденный из плена ХАМАС, выжил благодаря президенту России Владимиру Путину. Об этом ТАСС рассказала мать бывшего пленника Наталья.

«Максим выжил в тех условиях, <…> вернулся благодаря президенту России. Помогли тут уже все, кто мог», — подчеркнула она.

Бывший лидер США Джо Байден похвалил команду Дональда Трампа за достижение соглашения о прекращении огня в Газе. Он отметил, что путь к этому был непростым, и администрация Байдена «неустанно работала над возвращением заложников домой».

Накануне ХАМАС освободил 20 заложников, удерживаемых в анклаве с октября 2023 года. Израиль отпустил на волю 1718 палестинских заключенных.