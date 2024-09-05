Мать детей Дурова заявила, что он планировал перевезти ее в Париж

Мать троих детей Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что еще в 2018 году он планировал перевези ее с детьми в Париж. В интервью Politico она рассказала, что бизнесмен был готов оплачивать ее расходы и платить за аренду дома более семи миллионов рублей в месяц. Однако переезд тогда так и не состоялся.

По словам Болгар, Дуров не планировал жить с ней и детьми. Журналисты отметили, что переезд он планировал в тот же год, когда встретился с Эммануэлем Макроном и обсудил получение французского паспорта.

Ирина Болгар заявила, что в ноябре 2018-го уже подписала договор аренды дома в районе Нейи-сюр-Сен. Дуров обратился к нотариусу и взял на себя обязательства по оплате жилья, хоть и не планировал жить со своей избранницей. Видеться с ней и детьми при этом он собирался.

Именно французское гражданство Дурова теперь мешает России оказать ему помощь, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в ситуации с задержанием бизнесмена Франция считает приоритетным именно этот паспорт основателя Telegram.