Массовый сбой в работе Telegram затронул США и Европу

Фото: РИА «Новости»

Сбои в работе мессенджера Telegram зафиксировали не только в России, но также в США и европейских странах. Об этом свидетельствовали данные сайта Downdetector.

Этот сайт отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбой в Telegram продлился больше часа.

На работу мессенджера жаловались не только российские пользователи, но и юзеры из Франции, Португалии, Чехии, Италии, Германии и других стран.

Как отметило агентство, с трудностями с доступом к мессенджеру также столкнулся их корреспондент в Вашингтоне.

Ранее Downdetector сообщил, что сбои в работе Telegram зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке, Таганроге и Алтайском крае.

За последние три месяца это уже шестой такой массовый сбор в его работе. Тогда возникли проблемы с доступом у жителей российской столицы, Санкт-Петербурга и Минска.

До этого сбои фиксировали 27 февраля и 12 марта, причем, как отмечал депутат Госдумы Антон Ткачев, тогда это могло быть связано с проверкой РКН.

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