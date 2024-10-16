Массовый сбой случился в работе сервисов Apple

Сбой произошел в AppStore и других сервисах Apple по всему миру

Пользователи Apple из разных стран сообщают о проблемах в работе App Store, свидетельствуют данные Downdetector . У клиентов возникли трудности с доступом к Apple Pay, Apple Music и другим сервисам компании.

По информации от пользователей, программы в App Store перестали загружаться, хотя обновления уже установленных приложений работают корректно. Неполадки в работе сервисов начались примерно в 18:30 по московскому времени. По последним данным, количество обращений с проблемой превысило 140 и продолжает расти.

Наблюдаются проблемы с функционированием стримингового сервиса Apple Music, а также с платежным сервисом Apple Pay, который в России уже не используется. Причины серьезного нарушения в функционировании устройств пока неизвестны.

Ранее в России произошел массовый сбой в работе TikTok. Около 40% пользователей столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения, 32% не смогли получить доступ к сайту, 17% сообщили о технических неполадках, а 8% отметили проблемы с личным кабинетом.