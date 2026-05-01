Массовые задержания демонстрантов прошли в Стамбуле на первомайских митингах

Правоохранители задержали более полутысячи участников незаконных первомайских акций в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба губернатора турецкого мегаполиса в социальных сетях.

В ведомстве объяснили, что радикально настроенные группы проигнорировали официальный запрет и попытались вступить в открытое противостояние с силовиками на площади Таксим в центре города. Полиция задержала 575 нарушителей.

В преддверии праздника власти Стамбула ограничили проведение демонстраций в четырех центральных районах, открыв для митингов лишь две площадки в азиатской части города. Руководство провинции заранее призвало население воздержаться от участия в «провокационных мероприятиях».

Из-за мер безопасности в турецком мегаполисе были введены серьезные транспортные ограничения. Полиция перекрыла ключевые улицы, частично приостановила работу линия метро M2, паромное сообщение оказалось практически полностью парализовано.

Несмотря на напряженную обстановку в первой половине дня, к вечеру ситуация в центральных кварталах стабилизировалась.

Площадь Таксим в Стамбуле исторически является главным местом проведения массовых акций и первомайских демонстраций в Турции. После трагических событий 1 мая 1977 года (Кровавый Первомай), когда во время митинга погибли десятки людей, эта локация стала символическим местом для профсоюзов и левых движений.

Турецкие власти регулярно вводят запрет на проведение собраний на Таксиме, объясняя это соображениями безопасности и предотвращением террористических угроз.

Крупные протесты в Турции прошли и весной 2025 года.