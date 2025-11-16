Массовые протесты зумеров против коррупции и преступности прошли в Мехико

Массовые протесты против растущей преступности и коррупции парализовали центр Мехико при поддержке разных поколений мексиканцев. Об этом сообщило международное информационное агентство Assosiated Press .

Акцию организовали представители поколения Z, но к ней присоединились тысячи старших граждан. Участники выражали недовольство системной коррупцией во власти и безнаказанностью наркокартелей.

Среди последних преступлений стало убийство популярного мэра Карлоса Мансо в штате Мичоакан. Участники акции почтили память погибшего политика, надев соломенные шляпы — символ его движения. Многие протестующие специально приехали из других регионов страны.

«Государство умирает. Его убили за то, что он отправлял полицейских бороться с перступниками. У него хватало смелости им противостоять», — констатировала 65-летняя участница акции Роса Мария Авила.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обвинила правые партии в попытках внедриться в молодежное движение. По ее словам, для увеличения явки использовались боты в социальных сетях.

Несмотря на серию громких убийств, рейтинг одобрения Шейнбаум остается высоким.

