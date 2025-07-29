В Нью-Йорке мужчина открыл огонь из винтовки в небоскребе

NYP: 5 человек погибли при стрельбе в высотке на Манхэттене, преступник умер

Американец с винтовкой зашел в небоскреб в Нью-Йорке и расстрелял толпу. Погибли полицейский и четверо гражданских, сообщили источники New York Post .

Около 18:30 по местному времени мужчина вошел в 44-этажное здание в Мидтауне со стороны Парк-Авеню с штурмовой винтовкой AR-15 в руках и открыл огонь. Убив пять человек и ранив еще нескольких он забаррикадировался на 33-м этаже. Полицейские нашли преступника мертвым.

«Я был в квартале от места происшествия и услышал выстрелы, а затем появилась группа полиции, которая приехала, чтобы нейтрализовать обстановку. Я зашел в приложение Citizen, и там написано, что идет активная стрельба. Полиции стало много. Просто безумие», — рассказал один из очевидцев.

Кадры с камер видеонаблюдения помогли опознать стрелка. Им оказался 27-летний Шейн Тамур из Лос-Анджелеса, мотивы его поступка неизвестны. В небоскребе, куда он ворвался, расположены офис Blackstone и штаб-квартира NFL. Во время стрельбы возле здания проходил пропалестинский митинг, полиция задержала двух его участников.

Инсайдер сообщил, что убитый 36-летний офицер полиции подрабатывал наемным охранником на владельца здания, компанию Rudin Properties. У него осталась жена на восьмом месяце беременности.

Ранее выстрелы раздались на встрече выпускников в штате Теннесси. Пострадали четыре человека.