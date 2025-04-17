Массовая резня в США. Пять трупов в университете, на стрельбу отреагировал Трамп

Пять человек погибли в массовой стрельбе в США

На территории кампуса Университета штата Флорида (FSU) в Таллахасси произошла массовая стрельба. Погибли по меньшей мере пять человек, еще шестеро получили ранения, сообщил телеканал CNN .

Стрелок открыл огонь в здании студенческого союза. Университет выпустил предупреждение о необходимости укрыться на месте, призвав студентов и сотрудников избегать окон и дверей.

«Моя учительница тут же начала баррикадировать дверь… а потом другая ученица сказала, что она лучше пойдет домой, поэтому мы все просто побежали к своим машинам», — рассказала студентка Ава Аренадо

Студент FSU Блейк Леонард добавил, что слышал в общей сложности около 30 выстрелов. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и ФБР.

Стрелка удалось задержать. У него изъяли пистолет. Также полиция нашла еще одно ружье в автомобиле нападавшего.

Президент США Дональда Трампа проинформировали о случившемся. Он выразил соболезнования пострадавшим.

«Это позор. Это ужасно. Ужасно, что такие вещи происходят», — заявил Трамп.

Губернатор Флориды Рон Десантис отметил, что правоохранительные органы продолжают контролировать ситуацию. Власти не раскрыли подробностей о личности стрелка или о его возможных мотивах.

По данным Архива по насилию с применением оружия, в 2025 году в США произошло 80 массовых расстрелов. Это чуть больше пяти случаев в неделю. Эта структура определяет массовую стрельбу как происшествие, в котором погибли как минимум четыре человека, не считая самого стрелка. В начале апреля три человека погибли в результате стрельбы в штате Вирджиния.