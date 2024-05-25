Массовая драка между бойцами ВСУ и местными жителями произошла в Одессе
Открытие курортного сезона в Одессе закончилось массовой дракой между военнослужащими ВСУ и гражданскими. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Столкновение произошло в курортном районе Аркадия. Что стало причиной конфликта, неизвестно.
«В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными», — сказано в Telegram-канале издания.
В феврале в Одессе пассажиры троллейбуса отбили мужчину у сотрудников территориального центра комплектования, которые пытались мобилизовать его прямо в общественном транспорте. На кадрах с места конфликта было видно, что мужчины в военной форме зашли в троллейбус и потребовали документы у одного из пассажиров. При этом сами они предъявили только военные билеты. За пассажира вступились попутчики, и военкомам пришлось отступить.