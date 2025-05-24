Масштабный сбой произошел в работе соцсети X

В работе соцсети X произошел масштабный сбой в нескольких странах мира, включая США. Информация об этом появилась на сайте Downdetector , который отслеживает функционирование ведущих интернет-ресурсов.

Сбои у соцсети начались после 15:00 по московскому времени. Количество жалоб приблизилось к 26 тысячам.

Помимо Соединенных Штатов, о проблемах с подключением сообщили жители Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Белоруссии и ряда других стран.

Ранее стало известно, что хакеры совершили массированную атаку на сервисы Google. Злоумышленники стали подделывать сообщения техподдержки компании ради похищения паролей. В компании приняли решение заблокировать подозрительные аккаунты.