Масштабный сбой произошел в работе соцсети X

В работе соцсети X произошел масштабный сбой в нескольких странах мира, включая США. Информация об этом появилась на сайте Downdetector, который отслеживает функционирование ведущих интернет-ресурсов.
Сбои у соцсети начались после 15:00 по московскому времени. Количество жалоб приблизилось к 26 тысячам.
Помимо Соединенных Штатов, о проблемах с подключением сообщили жители Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Белоруссии и ряда других стран.
Ранее стало известно, что хакеры совершили массированную атаку на сервисы Google. Злоумышленники стали подделывать сообщения техподдержки компании ради похищения паролей. В компании приняли решение заблокировать подозрительные аккаунты.
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