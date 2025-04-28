Масштабный диалог России и Ирана состоится на полях ПМЭФ-2025

На полях Петербургского международного экономического форума — 2025 состоится масштабный диалог России и Ирана. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента Антон Кобяков.

По его словам, основная тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире» — отражает стратегические интересы российско-иранского сотрудничества, закрепленные в договоре о всеобъемлющем партнерстве.

«Развитие и двусторонних отношений, и в рамках многосторонних объединений открывает дополнительные точки роста для обеих стран: создание зон свободной торговли, интеграция в общие экономические и финансовые пространства, а также совместная реализация инфраструктурных и технологических проектов», — подчеркнул Кобяков.

Он встретился в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран Каземом Джалали. Переговоры посвятили развитию двусторонних отношений после ратификации договора о стратегическом партнерстве.

В преддверии ПМЭФ состоятся важные события для развития торгово-экономических отношений двух государств, включая заседание МПК Россия — Иран, выставку «Иран ЭКСПО», деловые встречи между торгово-промышленными палатами.

Участие республики в форуме является важным шагом для укрепления деловых связей и реализации совместных проектов, отметил Казем Джалали. Для работы участников делегации на площадке ПМЭФ создадут уникальное пространство — «Иранскую гостиницу». На площадке презентуют культуру, историю и бизнес-возможности страны.

Особое внимание в программе российско-иранских мероприятий ПМЭФ уделят роли женского предпринимательства в укреплении торгово-экономических связей между двумя странами.

Петербургский международный экономический форум в 27-й раз соберет гостей со всего мира с 5 по 8 июня на площадке «Экспофорум». Участие в предстоящем мероприятии подтвердили почти 130 стран.