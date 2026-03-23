Масштабные учения НАТО «Морской щит» стартовали в Румынии

В Румынии назвали учения «Морской щит» самыми сложными за год

Стартующие 23 марта многонациональные учения «Морской щит — 2026» под руководством ВМС Румынии станут самым сложным этапом боевой подготовки в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны республики.

«К тренировкам привлекли 48 морских и речных судов, свыше 60 единиц наземной боевой техники, а также 10 беспилотных систем и 10 самолетов», — заявили в ведомстве.

Маневры продлятся до 5 апреля в дельте Дуная и акватории Черного моря. В них примут участие около 2,5 тысячи военнослужащих из Румынии, а также 12 государств, среди которых США, Болгария, Турция, Франция, Великобритания и другие.

Основной целью учений Минобороны Румынии назвало повышение уровня оперативной совместимости союзников в НАТО.

Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявлял, что альянс начал готовиться к организации полной или частичной морской блокады страны.