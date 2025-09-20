Аэропорт Брюсселя подвергся масштабной кибератаке

Международный аэропорт Брюсселя «Завентем» атаковали хакеры. Системы регистрации и посадки пассажиров нарушены, из-за этого рейсы задерживаются. Об этом сообщила администрация аэропорта.

«Вечером в пятницу произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя. На данный момент проводится расследование. Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить ее как можно скорее», — заявили в аэропорту.

Пока что регистрацию пассажиров придется проводить вручную.

В аэропорту заявили, что последствия кибератаки, вероятно, не удастся устранить к утру субботы. Это неизбежно повлияет на расписание, вызвав задержки и отмены рейсов. Пассажиров попросили заранее проверять статус своих рейсов и приезжать в аэропорт только при подтверждении вылета.

