Маску при Байдене запретили спасать астронавтов с МКС

Маск: астронавтов запретили спасать с МКС до выборов в 2024 году

Администрация бывшего президента США Джо Байдена запретила предпринимателю Илону Маску спасать застрявших на МКС астронавтов до президентских выборов в 2024 году. Об этом бизнесмен рассказал на подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана .

«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», — подчеркнул миллиардер.

Он предположил, что Белый дом при Байдене мог запретить Маску провести операцию спасения, и это было плохим политическим шагом. Предпринимателя не удивило такое решение, ведь он был не на хорошем счету у администрации Байдена из-за помощи в предвыборной кампании Дональда Трампа.

