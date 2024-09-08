Маску предрекли увеличение капитала до триллиона долларов

Informa Connect Academy: Маск может стать первым триллионером в мире в 2027 году

Уже в 2027 году в мире может появиться первый триллионер, выяснили аналитики группы Informa Connect Academy. Согласно их расчетам, им может стать американский предприниматель Илон Маск.

Исследование оказалось в распоряжении издания The Guardian.

Исследователи подсчитали, что состояние Маска каждый год увеличивается примерно на 110%. Предприниматель уже сейчас самый богатый человек в мире, что подтверждает индекс миллиардеров Bloomberg — его состояние оценивают в 251 миллиард.

По мнению аналитиков, в 2028 году может появиться и второй триллионер. Этой отметки, скорее всего, достигнет основатель и председатель индийской компании Adani Group Гаутам Адани. Вместе с ним на это звание могут претендовать главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг и миллиардер из Индонезии Праджого Пангесту.

Ранее Илон Маск высказался о возможной работе в команде Дональда Трампа в случае избрания его президентом США. Предприниматель отметил, что уже «не может дождаться» этого момента.