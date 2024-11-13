Маску предрекли судьбу американского олигарха

Американский бизнесмен Илон Маск после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах может стать новым олигархом. Такое мнение выразили журналисты Bloomberg.
Журналисты напомнили, что Маск вложил в предвыборную кампанию Трампа 132 миллиона долларов, поэтому относился к происходящему как к своему бизнесу. Предприниматель часто выступал вместе с республиканцем, а в соцсети Х не стеснялся резких выпадов в сторону команды Камалы Харрис.
Журналисты привели в пример заявление вице-президента политического маркетингового агентства Harris Media Джозайи Гейтер. По ее словам, Маск поддержкой Трампа «снизил барьер» для потенциальных сторонников республиканца. Поэтому «среди молодых мужчин стало нормальным поддерживать Трампа», подчеркнула она.
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