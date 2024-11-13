Маску предрекли судьбу американского олигарха

Bloomberg: Илон Маск может стать новым американским олигархом

Фото: РИА «Новости»

Американский бизнесмен Илон Маск после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах может стать новым олигархом. Такое мнение выразили журналисты Bloomberg.

Журналисты напомнили, что Маск вложил в предвыборную кампанию Трампа 132 миллиона долларов, поэтому относился к происходящему как к своему бизнесу. Предприниматель часто выступал вместе с республиканцем, а в соцсети Х не стеснялся резких выпадов в сторону команды Камалы Харрис.

Журналисты привели в пример заявление вице-президента политического маркетингового агентства Harris Media Джозайи Гейтер. По ее словам, Маск поддержкой Трампа «снизил барьер» для потенциальных сторонников республиканца. Поэтому «среди молодых мужчин стало нормальным поддерживать Трампа», подчеркнула она.

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