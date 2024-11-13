Маску предрекли судьбу американского олигарха

Американский бизнесмен Илон Маск после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах может стать новым олигархом. Такое мнение выразили журналисты Bloomberg .

Журналисты напомнили, что Маск вложил в предвыборную кампанию Трампа 132 миллиона долларов, поэтому относился к происходящему как к своему бизнесу. Предприниматель часто выступал вместе с республиканцем, а в соцсети Х не стеснялся резких выпадов в сторону команды Камалы Харрис.

Журналисты привели в пример заявление вице-президента политического маркетингового агентства Harris Media Джозайи Гейтер. По ее словам, Маск поддержкой Трампа «снизил барьер» для потенциальных сторонников республиканца. Поэтому «среди молодых мужчин стало нормальным поддерживать Трампа», подчеркнула она.