Маску не дадут офис рядом с Трампом из-за «ледяной девы»
Times: «Ледяная дева» не позволила Маску занять офис рядом с Трампом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск хотел открыть штаб-квартиру DOGE в нескольких метрах от Овального кабинета, но его планы сорвала глава аппарата администрации Сьюзи Уайлс. Об этом сообщила газета The Times.
Уайлс, которую президент Дональд Трамп назвал «ледяной девой», выступила против того, чтобы Маск имел офис рядом с главой государства — в Западном крыле Белого дома. Команду Маска разместят в административном офисе имени Эйзенхауэра, который располагается на территории Белого дома.
По информации The Times, глава аппарата администрации предупредила, что рядом с Овальным кабинетом не будут размещаться люди, «на кого нельзя рассчитывать в том, что касается сотрудничества и сосредоточенности на наших общих целях».
Ранее политический психолог Сергей Маркелов рассказал, что Трамп в вопросах внешней политики взял курс на корпоративный подход. Американский лидер планирует договориться с сильными странами и разделить зоны влияния, объяснил эксперт.