Маску не дадут офис рядом с Трампом из-за «ледяной девы»

Times: «Ледяная дева» не позволила Маску занять офис рядом с Трампом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск хотел открыть штаб-квартиру DOGE в нескольких метрах от Овального кабинета, но его планы сорвала глава аппарата администрации Сьюзи Уайлс. Об этом сообщила газета The Times .

Уайлс, которую президент Дональд Трамп назвал «ледяной девой», выступила против того, чтобы Маск имел офис рядом с главой государства — в Западном крыле Белого дома. Команду Маска разместят в административном офисе имени Эйзенхауэра, который располагается на территории Белого дома.

По информации The Times, глава аппарата администрации предупредила, что рядом с Овальным кабинетом не будут размещаться люди, «на кого нельзя рассчитывать в том, что касается сотрудничества и сосредоточенности на наших общих целях».

Ранее политический психолог Сергей Маркелов рассказал, что Трамп в вопросах внешней политики взял курс на корпоративный подход. Американский лидер планирует договориться с сильными странами и разделить зоны влияния, объяснил эксперт.