Востоковед Каргин: Трамп намерен помирить США с Россией, чтобы враждовать с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет поддерживать Аргентину, Венгрию, Израиль, выстраивать партнерские связи с Россией, а с Китаем враждовать. Именно поэтому Штаты намерены помириться с Россией. Такое мнение высказал востоковед Александр Каргин в эфире радио Sputnik .

Специалист добавил, что Трамп поддержит любые действия против ХАМАС, потому что они не хотят добиться мира за столом переговоров и категорически не собираются признавать Израиль.

«Трампу не нужно, чтобы новый теракт отразился на шансах Вэнса, который идет как его преемник. Но не стоит думать, что он не переобуется под политические реалии», — подчеркнул Каргин.