Маски сброшены. Трамп забил последний гвоздь в гроб существующего миропорядка?

Президент США Дональд Трамп перестал быть непредсказуемым и делает то, что говорит. Своими действиями он забивает последние гвозди в крышку гроба существующего миропорядка. Об этом в своем материале написал колумнист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

Журналист отметил что те, кто раньше не обращал внимания на высказывания Трампа, известного своими «зигзагами», сейчас стали внимательно прислушиваться в попытке предугадать его следующий шаг.

«Образ „непредсказуемого Трампа“ сменился образом лидера, который делает то, что говорит… Подобными шагами Трамп фактически забивает последние гвозди в гроб существующего мирового порядка и проекта глобализации», — прокомментировал Тутар захват венесуэльского президента.

Он предупредил, что в наступившем процессе передела, который запустил Трамп, у Европы нет защиты. В новом мировом порядке «никто никого не защитит».

По мнению колумниста, старые порядки рушатся, в прокси-организации нет необходимости.