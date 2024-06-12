Маска обвинили в сексуальных домогательствах к сотрудницам SpaceX

WSJ: Илон Маск занимался сексом с  сотрудницами компании SpaceX

Фото: Freepik

Американский бизнесмен Илон Маск занимался сексом с сотрудницами компании SpaceX и просил их родить ему детей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в основу статьи легли переписки, электронные письма и интервью почти с 50-ю людьми. Среди собеседников журналистов не только жертвы харрасмента, но друзья и члены их семей, а также бывшие сотрудники компании.

Одна из женщин обвинила Маска в домогательствах и в том, что он предлагал ей родить ему детей. Другая заявила о коротком романе с Маском, который закончился взаимными обвинениями. Женщине пришлось уволиться.

Маск проигнорировал запросы журналистов издания, а директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что подобные действия не соответствуют политике компании, и все подобные случаи подлежат обязательному рассмотрению.

Ранее американского рэпера Канье Уэста обвинила в сексуальных домогательствах его бывшая ассистентка модель OnlyFans Лорен Пишотта.

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