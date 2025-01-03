Илона Маска обвинили в атаке на немецкую демократию

Американский предприниматель Илон Маск устроил «лобовую атаку» на демократию Германии. Об этом вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил в интервью изданию Der Spiegel.

По его словам, Маск использует все ресурсы, чтобы продвигать свои интересы.

«Сочетание огромного богатства, контроля над информацией и сетями, искусственного интеллекта и желания игнорировать правила — это лобовая атака на нашу демократию», — отметил вице-канцлер.

Хабек считает, что немцы не должны дать себя обмануть только потому, что американский миллиардер «производит электромобили и выглядит свободным». Политик призвал Маска «убрать руки от немецкой демократии».

Ранее Маск раскритиковал действующие власти ФРГ и поддержал партию «Альтернатива для Германии». По мнению миллиардера, немецкая экономика погрязла в бюрократии.