ФБР и Пентагон запретили сотрудникам отчитываться перед Илоном Маском

NYT: ФБР, Пентагон и Госдеп отказались выполнять требование Маска об отчетах

Руководство ряда американских министерств приказало сотрудникам не отчитываться ведомству по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) о своей деятельности. Об этом сообщила газета The New York Times .

Среди давших такое поручение ведомств оказались Федеральное бюро расследований (ФБР), Госдепартамент, Минобороны США, нацразведка, министерство внутренней безопасности и другие.

До этого глава DOGE Илон Маск заявил, что американским госслужащим нужно будет отчитаться о проделанной за неделю работе. Если сотрудник не сделает это — его уволят.

Журналисты NYT предположили, что приказ не отчитываться свидетельствует о нарастающем за кулисами администрации президента недовольстве, вызванном действиями Маска.

Ранее стало известно, что команда специалистов из DOGE начала изучать бюджетные расходы Пентагона. Эксперты получили доступ к базе данных министерства при содействии его главы Пита Хегсета.