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    Маск заявил об исчезновении человечества

    Маск на фоне событий в Сингапуре заявил об исчезновении человечества

    CNP/AdMedia
    Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com

    Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на публикацию пользователя соцсети X о рекордно низком уровне рождаемости в Сингапуре. Миллиардер прокомментировал ее словами об исчезновении человечества.

    «Люди исчезают», — написал бизнесмен.

    В публикации говорилось, что власти Сингапура пошли ва-банк ради поднятия рождаемости в стране. В числе мер увеличение отпуска по уходу за ребенком и повышение финансовой поддержки.

    Прошлым летом Маск допустил, что с развитием технологий ИИ настолько превзойдет человеческие возможности, что весь мир превратится в симуляцию. Люди же станут второстепенными персонажами.