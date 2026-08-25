Маск заявил об исчезновении человечества

Маск на фоне событий в Сингапуре заявил об исчезновении человечества

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на публикацию пользователя соцсети X о рекордно низком уровне рождаемости в Сингапуре. Миллиардер прокомментировал ее словами об исчезновении человечества.

«Люди исчезают», — написал бизнесмен.

В публикации говорилось, что власти Сингапура пошли ва-банк ради поднятия рождаемости в стране. В числе мер увеличение отпуска по уходу за ребенком и повышение финансовой поддержки.

Прошлым летом Маск допустил, что с развитием технологий ИИ настолько превзойдет человеческие возможности, что весь мир превратится в симуляцию. Люди же станут второстепенными персонажами.