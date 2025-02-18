Маск заявил о риске пропажи золотого запаса США из Форт-Нокса

Американский предприниматель Илон Маск потребовал проверить запасы золота в Форт-Ноксе, чтобы убедиться, что его никто не украл. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х .

«Кто подтверждает, что золото не было украдено из Форт-Нокса? Может быть, оно там есть, а может быть и нет. Это золото принадлежит американскому народу! Мы хотим знать, там ли оно еще», — заявил миллиардер.

С предложением о том, чтобы провести аудит золотых резервов США в Форт-Ноксе в рамках кампании по сокращению государственных расходов к Маску ранее обращались пользователи социальных сетей. Он поддержал эту инициативу и сказал, что это сделать необходимо.

Форт-Нокс — одно из самых надежных хранилищ в мире, расположенное на территории американской военной базы. По некоторым данным, там хранится около 4580 тонн золота США, а также некоторые государственные реликвии.

В прошлом году в интернете стали распространять информацию о том, что американскую военную базу Форт-Нокс используют в качестве места для хранения старых паспортов граждан СССР. Оказалось, что к действительности эта информация не имеет никакого отношения.