Фейк: на американской базе Форт-Нокс хранят старые паспорта граждан СССР

В интернете стали распространять информацию о том, что американскую военную базу Форт-Нокс используют в качестве места для хранения старых паспортов граждан СССР. К действительности эта информация не имеет никакого отношения.

Фейк

В Сети появились сообщения о том, что паспорта жителей Советского Союза хранятся в условиях секретности на военной базе Форт-Нокс в США. Эта информация связана с темой конспирологической теории о том, что СССР якобы не распался, а продолжает тайно существовать.

Правда

Советский Союз распался в 1991 году. Подтверждение закрепили в соглашениях, подписанных в Беловежской пуще в 1991 и 1992 годах. С того момента паспорта СССР перестали выдавать. В каждом из государств, которые ранее входили в СССР, выдают документы собственного образца.

Сторонники конспирологической теории утверждают, что объявив себя гражданином СССР, можно не платить налоги и кредиты, а также и игнорировать законы. К тому же они приобретают фальшивые «паспорта СССР».

Очевидно, что с 1991 года паспорта СССР не выпускают, поэтому логично, что их не могут где-то хранить.

Американская база Форт-Нокс имеет военное предназначение и ее не используют для хранения документов другого государства, прекратившего существование более трех десятков лет назад. На военной базе проводят тренировки и обучение. Здесь проживают военные и члены их семей.

Таким образом, сообщения о том, что в Форт-Ноксе хранят старые паспорта граждан СССР, недостоверны. В действительности данную военную базу используют по назначению.

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