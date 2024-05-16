Маск заявил, что Россия может создать альянс с Китаем, Ираном и КНДР | 360°

Мир 16 мая 2024, 16:24 Маск заявил, что Россия может создать альянс с Китаем, Ираном и КНДР Маск: США подтолкнули Россию к созданию альянса с Китаем, Ираном и КНДР Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Белый дом заставляет Россию, Китай, Иран и Северную Корею формировать альянс. Об этом заявил основатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети X.

Американский бизнесмен прокомментировал пост, в котором один из пользователей указал на формирование оси КНР — Россия — Иран — КНДР. По мнению автора, Запад наблюдает за тем, как эти государства начинают объединяться.

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«США толкают их создать альянс», — указал Маск в комментарии к этом сообщению.

Ранее Илон Маск предположил, как осенью этого года будут проходить выборы президента США. По его словам, между кандидатами Джо Байденом и Дональдом Трампом развернется ожесточенная борьба за власть.