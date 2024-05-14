Маск спрогнозировал сложное противостояние Трампа и Байдена на выборах | 360°

Мир 14 мая 2024, 07:45 Маск спрогнозировал сложное противостояние Трампа и Байдена на выборах Бизнесмен Маск: между Трампом и Байденом на выборах ожидается тяжелая борьба CNP/AdMedia / Global Look Press

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Между действующим лидером США Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом сложится напряженная борьба на грядущих президентских выборах. Такое мнение выразил бизнесмен и миллиардер Илон Маск в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Предприниматель в соцсети ответил на пост бывшего сотрудника американского госдепа Майка Бенца, который заявил о нарушениях в рамках судебного процесса над Трампом. Но, по мнению Маска, бывшему президенту это только на руку.

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Бизнесмен отметил, что чем более несправедливыми покажутся американцам нападки на Трампа, тем выше он поднимется в опросах.

«Коэффициенты ставок на победу Трампа в настоящее время показывают гораздо более напряженную борьбу [на выборах]», — добавил предприниматель.

Бывший президент США назвал администрацию Байдена гестапо. Также он заявил, что действующий глава государства — худший президент в истории Соединенных Штатов.