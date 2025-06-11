Маск заявил, что его посты о Трампе зашли «слишком далеко»

Бизнесмен Илон Маск выразил сожаление о некоторых резких высказываниях в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом миллиардер написал на своей странице в социальной сети X .

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал он.

Скандал между основателем Tesla и SpaceX и американским лидером разгорелся на прошлой неделе. Поводом для конфликта стал масштабный законопроект республиканцев о сокращении госрасходов. Маск назвал его «отвратительной мерзостью» и призвал отказаться от его принятия. Также он заявил, что без его помощи президент не смог бы победить в выборах.

В ответ на это Трамп заявил, что разочарован поведением предпринимателя и сказал, что «сделал для него многое».

Спустя некоторое время представители американского лидера и бизнесмена созвонились и попытались сгладить конфликт.