Маск высмеял временного главу NASA из-за лунной программы

Американский бизнесмен Илон Маск в свойственной ему манере переделал фамилию исполняющего обязанности главы NASA Шона Даффи, превратив ее в оскорбление. Ироничный пост он разместил в соцсети X .

Публикация появилась после заявлений Даффи о том, что новую лунную программу «Артемида-3» представили конкурентам SpaceX из-за ее неспособности соблюдать установленные сроки.

«Шон Дамми», — написал предприниматель.

В английском языке созвучное слово dummy можно перевести как «болван», «тупица». Его используют для обозначения человека, которого считают неспособным к мышлению.

В начале 2025 года Маск переиначил имя канцлера Германии на Олаф Шитц, тем самым сделав его созвучным с непечатным вариантом слова «отстойный». Кроме Шольца, он также оскорбил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, назвав антидемократическим тираном.