Маск выразил готовность занять пост в правительстве США

Маск заявил, что готов войти в правительство США, если Трамп его пригласит

Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency
Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бизнесмен Илон Маск заявил, что готов занять пост в правительстве США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. Он написал об этом на своей странице в соцсети X.

«Я готов служить», — написал Маск и прикрепил картинку с собой на трибуне, на которой написано «Департамент правительственной продуктивности».

Ранее Трамп в интервью Reuters заявил, что был бы рад, если бы Маск присоединился к его правительству.

На прошлой неделе владелец Tesla и SpaceX опубликовал интервью с кандидатом в президенты США. Трамп рассказал, почему Джо Байден вышел из предвыборной гонки, выразил надежду на восстановление отношений с Россией и предостерег от ядерного конфликта.

В свою очередь Маск назвал своего собеседника оптимальным кандидатом на должность президента США.

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