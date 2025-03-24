Маск вступился за Трампа после обвинений в предательстве Украины

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на обвинения в предательстве Украины, которые поступили в адрес президента США Дональда Трампа от одного из пользователей соцсети X. Миллиардер опубликовал ответ в своем аккаунте .

«Через несколько лет мы оглянемся и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова», — написал Маск.

Бизнесмен вступился за Трампа после публикации одного из интернет-пользователей, который заявил, что американский лидер принял глупое решение нанести Украине удар в спину.

Ранее президент Соединенных Штатов сообщил, что ситуацию с украинским кризисом удалось взять под частичный контроль. Трамп подчеркнул, что конфликт мог стать причиной реального начала третьей мировой войны.

Также лидер США добавил, что у него хорошие отношения и с президентом России Владимиром Путиным, и с главой Украины Владимиром Зеленским.