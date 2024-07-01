Маск указал на проблему, сплотившую американцев

Пользователи сети написал, что «наблюдение за деградацией президента» во время дебатов в Атланте ощущалось «одной из самых объединяющих вещей».

«Впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы с чем-то вместе соглашались», — отреагировал бизнесмен.

На прошлой неделе состоялся первый тур дебатов перед предстоящими президентскими выборами в США. В студии в Атланте встретились Байден и его предшественник Дональд Трамп. Почти сразу нынешний президент оконфузился, его выступление шокировало западных дипломатов.

Как сообщило агентство Bloomberg, Байден заявил своей жене Джил, что не знает о случившемся на дебатах.