Маск указал на проблему, сплотившую американцев

Маск заявил, что когнитивные проблемы Байдена сплотили американцев

Фото: Pxhere

Осознание когнитивных проблем президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена объединило американцев. С таким мнением в социальной сети X (бывший Twitter) согласился американский миллиардер, главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск.

Пользователи сети написал, что «наблюдение за деградацией президента» во время дебатов в Атланте ощущалось «одной из самых объединяющих вещей».

«Впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы с чем-то вместе соглашались», — отреагировал бизнесмен.

На прошлой неделе состоялся первый тур дебатов перед предстоящими президентскими выборами в США. В студии в Атланте встретились Байден и его предшественник Дональд Трамп. Почти сразу нынешний президент оконфузился, его выступление шокировало западных дипломатов.

Как сообщило агентство Bloomberg, Байден заявил своей жене Джил, что не знает о случившемся на дебатах.

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